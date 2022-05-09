При обороні Маріуполя загинули двоє військових з Кременчуччини Дмитро Шрамко та Андрій Греба

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У боях за Маріуполь загинули двоє військових з Кременчуцького району – 24-річний Дмитро Шрамко та 25-річний Андрій Греба.

24 березня у бою загинув Дмитро Сергійович Шрамко - молодший сержант, командир машини відділення морської піхоти в/ч Миколаєва. Дмитро Шрамко народився 4 березня 1998 року в селі Байрак Семенівської громади Кременчуцького району Полтавської області. Проходив військову службу у Миколаєві за контрактом. Вдома лишилися матір і брат. У квітні був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Дмитро Шрамко

27 березня загинув Андрій Володимирович Греба - головний сержант, технік реактивної артилерійської батареї у в/ч Миколаєва. Він народився 7 грудня 1996 року в селі Березинка Мукачевського району Закарпатської області, потім переїхав жити до села Паніванівка на Полтавщині. Проходив військову службу за контрактом. Вдома лишилися дружина та донька. На початку квітня був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).