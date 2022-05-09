Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога!

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 142

9 травня о 18.21 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.