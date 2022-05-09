Історії: Волонтер з Полтавщини, музикант та оперний співак, врятував 50 людей і був поранений

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 136

Він отримав п'ять кульових поранень, кілька тижнів провів в реанімації, а вчора його перевезли на лікування до Львова

Оперний співак з Полтави Сергій Іванчук від початку війни вивозив людей з Харкова та Охтирки до безпечних районів. За цей час врятував понад 50 людей. В один із виїздів його авто обстріляла російська ДРГ і він отримав поранення. Після кількох тижнів у реанімації вчора Сергія госпітулізували до Львова. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу медзакладу.

29-річний Сергій Іванчук за професією оперний співак та музикант. Чоловік грав на бандурі, гітарі та фортепіано, навчався в Італії та планував підписати перспективний контракт. Втім, через коронавірус повернувся до України. Коли ж почалася повномасштабна війна, розповідає, не зміг сидіти на місці, тож почав волонтерити.

- На початку війни доставляв гуманітарну допомогу. Потім почав евакуювати людей з «гарячих» точок: Салтівки, Охтирки, там, де бомбили. Багато рейсів зробив. Я зранку їхав у Харків, повертався, людей висаджував, їхав потім в Охтирку і звідти на Полтаву вивозив людей. І так кожен день. Більше 50 людей точно врятував. І були такі люди, яких вивозив, і через день-два на їхній будинок падала ракета, — каже Сергій Іванчук.

10 березня він потрапив під обстріл російської ДРГ у Харкові та отримав п'ять кульових поранень у печінку, ноги, пальці руки та легені. Тоді йому врятували життя медики, яких він вивозив.

- Досі я не потрапляв під обстріли. Я був впевнений, що зі мною цього не може трапитись. Того разу за нами поїхала ворожа ДРГ. Я отримав 5 кульових, але чудом ніхто в машині не постраждав — повна машина людей була та два коти. Врятувало мене те, що я евакуював медиків. Лікарка встигла мені закрити спину. Ми доїхали до блокпоста, а потім підбігли наші військові, заклеїли мені спину, пальці примотали. Довезли мене за 7 хвилин до лікарні. Якби ще кілька хвилин — у мене був би геморагічний шок від втрати крові. В мене була крововтрата третього ступеня, четвертий — це вже кома, — розповів волонтер.

У Харкові, в реанімаційному відділенні лікарні, Сергій пролежав 16 днів.

- Я не знала, що він виїжджав, він приховував від мене це щодня, а ввечері я вже приймала людей в себе вдома, біженців з Охтирки, Харкова. Мого сина поранили біля Салтівки. 10 березня Бог послав медиків в машину. Саме реабілітолог відразу відреагувала і закрила долонею дірку в спині і врятувала його. Я стояла перед нею на колінах. Він був дуже тяжкий, в реанімації був 16 діб, сказали, що стан критичний. Лікарі були з ним цілодобово, — каже мама Олена Іванчук.

Вчора, 8 травня, чоловіка разом з групою інших травмованих доправили до Львова евакуаційним потягом. Він продовжить лікування в одному з медзакладів області.

Після пережитого чоловік зізнається, було страшно, але впевнений, що зробив усе правильно:

- Я не міг по-іншому. Я рятував людей. Було страшно, але я, як і всі волонтери, розумію, що хто, як не я?, - зазначив Сергій Іванчук.