В України внутрішній та закордонний паспорти громадянам будуть оформляти одночасно

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 386

Влада вирішила позбавити українців зайвих поневірянь при оформленні закордонного паспорта. Тепер внутрішній та закордонний паспорти громадянам України оформлятимуть одночасно.

Про це повідомляє урядовий портал, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Кабмін вирішив запровадити таку практику, затвердивши відповідний проєкт. Це допоможе рядовим українцям уникнути зайвого стояння в чергах, збору «папірців» та біганини кабінетами. При заміні внутрішнього паспорта, у тому числі при заміні втраченого або викраденого документа, українцям одразу оформлятимуть і закордонний паспорт.

- Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорт одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання або відновлення документів, – повідомив прем'єр.

Це особливо важливо зараз, в умовах воєнного часу, коли багатьом українцям доводиться масово залишати рідну країну у пошуках роботи чи тимчасового притулку. А ходіння по кабінетах не тільки займає чимало часу, але ще й нерідко буває вельми непростим у воєнний час.

У повідомленні також йдеться, що наразі таке паралельне оформлення двох паспортів здійснюватиметься у вигляді експерименту. Експеримент розрахований на два роки. Але, мабуть, згодом це стане звичайною практикою.