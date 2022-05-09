В України внутрішній та закордонний паспорти громадянам будуть оформляти одночасно

Влада вирішила позбавити українців зайвих поневірянь при оформленні закордонного паспорта. Тепер внутрішній та закордонний паспорти громадянам України оформлятимуть одночасно.
Про це повідомляє урядовий портал, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Кабмін вирішив запровадити таку практику, затвердивши відповідний проєкт. Це допоможе рядовим українцям уникнути зайвого стояння в чергах, збору «папірців» та біганини кабінетами. При заміні внутрішнього паспорта, у тому числі при заміні втраченого або викраденого документа, українцям одразу оформлятимуть і закордонний паспорт.
Це особливо важливо зараз, в умовах воєнного часу, коли багатьом українцям доводиться масово залишати рідну країну у пошуках роботи чи тимчасового притулку. А ходіння по кабінетах не тільки займає чимало часу, але ще й нерідко буває вельми непростим у воєнний час.
У повідомленні також йдеться, що наразі таке паралельне оформлення двох паспортів здійснюватиметься у вигляді експерименту. Експеримент розрахований на два роки. Але, мабуть, згодом це стане звичайною практикою.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер