Для примусово депортованих українців у віддалених районах росії створили 66 таборів

Сучасні керівники росії не можуть позбутися сталінської практики проведення депортації народів та будівництва ГУЛАГу
У росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців. Табори знаходяться в закинутих радянських санаторіях, гуртожитках та інших об'єктах переважно у віддалених регіонах, таких як Сибір, Кавказ, Північний Полярний круг та Далекий Схід.
Про це повідомляє британське видання iNews, яке провело власне розслідування. Журналісти видання проаналізували новини з російськими картографічними сайтами, відомі в росії як пункти тимчасового розміщення (ПВР). Вони включають десятки закинутих санаторіїв, колишніх дитячих таборів та, як мінімум, один центр «патріотичного виховання» та одне колишнє звалище хімічної зброї.
Табори для депортованих українців простягаються через безкрайні російські степи від Бєлгорода на заході до півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської магістралі на Далекому Сході.
Згідно з розслідуванням, в 38 таборах перебувають 6250 осіб, у тому числі 621 дитина.
Аналіз Inews показує, що в середньому в кожному з таборів проживає 162 людини. Точно журналісти дізналися про існування таборів у таких регіонах:
Окупанти забирають у депортованих українців паспорти і видають замість них так звані «міграційні довідки», щоб не дати вивезеним українцям можливості повернутися назад.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер