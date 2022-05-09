Для примусово депортованих українців у віддалених районах росії створили 66 таборів

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У росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців. Табори знаходяться в закинутих радянських санаторіях, гуртожитках та інших об'єктах переважно у віддалених регіонах, таких як Сибір, Кавказ, Північний Полярний круг та Далекий Схід.

Про це повідомляє британське видання iNews, яке провело власне розслідування. Журналісти видання проаналізували новини з російськими картографічними сайтами, відомі в росії як пункти тимчасового розміщення (ПВР). Вони включають десятки закинутих санаторіїв, колишніх дитячих таборів та, як мінімум, один центр «патріотичного виховання» та одне колишнє звалище хімічної зброї.

Табори для депортованих українців простягаються через безкрайні російські степи від Бєлгорода на заході до півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської магістралі на Далекому Сході.

Згідно з розслідуванням, в 38 таборах перебувають 6250 осіб, у тому числі 621 дитина.

Аналіз Inews показує, що в середньому в кожному з таборів проживає 162 людини. Точно журналісти дізналися про існування таборів у таких регіонах:

місто Находка, Приморський край - 300 осіб, включаючи 86 дітей;

місцеві ЗМІ писали, що в чотирьох сусідніх з Находкою містах відкриваються 14 таборів, що вміщають до 1350 осіб - в них розміщують депортованих українців з третього поїзду, який прибув в цей регіон з окупованих районів України за кілька останніх днів;

біля міста Ульяновськ - патріотичний освітній центр «Авангард» (кількість українців невідома);

селище Леонідівка біля Пензи (там знаходиться колишнє звалище хімічної зброї) - 600 осіб;

Мурманська область - 20 таборів для українців, включаючи готелі в місті Нікель і санаторій «Лапландія» в Мурмашах (кількість депортованих невідома);

півострів Камчатка – близько десятка депортованих в гуртожитку Камчатського індустріального технікуму в Єлізово;

Сахалін - 20 осіб;

Бєлгород (кількість депортованих невідома);

Уфа - як мінімум один табір у місцевому університетському гуртожитку (кількість депортованих невідома);

Ленінградська область - 530 осіб у таборі-інтернаті.

Окупанти забирають у депортованих українців паспорти і видають замість них так звані «міграційні довідки», щоб не дати вивезеним українцям можливості повернутися назад.