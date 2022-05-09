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Російська армія втрачає більше солдатів, ніж надходить на службу

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 458

 

Це впливає на морально-психологічний стан рашистів, вони відмовляються від подальшої участі у бойових діях проти України

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 9 травня. Триває 75 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує повномасштабну збройну агресію проти України.

Противник проводить наступальні дії на Сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань там немає.

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Ворог утримує на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей російської федерації наряди прикордонної служби федеральної служби безпеки. Проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону. Основні зусилля зосереджує на тому, щоб не допустити просування наших військ у напрямку державного кордону України.

На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

На Бахмутському напрямку безуспішно вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

На Авдіївському напрямку намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій. Очікується нарощування зазначеного угруповання за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник проводить перегрупування наявних підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ. Нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалює інженерне обладнання позицій. Для недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, їх сковування, проводить демонстративні дії.

На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури. У місті Маріуполь, незважаючи на оголошений «режим тиші», відновив обстріли та штурмові дії заводу «Азовсталь».
На тимчасово захоплених територіях України противником продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Рашисти здійснили імітацію святкування так званого «дня перемоги» для російських засобів масової інформації в окремих захоплених населених пунктах.

Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна російські окупанти
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