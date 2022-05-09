На Полтавщині п'яний 20-річний хлопець в'їхав у дорожній знак «Зупинку заборонено»

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Учора, 8 травня, близько 23.20 екіпаж сектору реагування патрульної поліції Миргорода під час комендантської години на перехресті вулиць Воскресінської та Гоголя помітили автівку та пошкоджений дорожній знак.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції, правоохоронці з'ясували, що п'яний 20-річний водій ВАЗ, наїхав на дорожній знак «Зупинку заборонено». Під час огляду порушника з використанням «Драгера» поліцейські зафіксували 1,89 проміле алкоголю в його крові.

Патрульні відсторонили водія від керування авто та склали два протоколи: за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (частина 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та за порушення правил дорожнього руху, що причинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна (стаття 124 КУпАП).

Загалом 7 та 8 травня працівники секторів реагування патрульної поліції оформили 15 адміністративних матеріалів відносно нетверезих водіїв.