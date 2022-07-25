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Надзвичайні новини

Штраф у 50 тисяч гривень за незаконне володіння зброєю

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 400

 

Засуджений віддав 50 тис. грн зі своєї застави (понад половину) на потреби Збройних сил України

15 липня Полтавський районний суд виніс Юрію Д. вирок у вигляді штрафу в 50 тис. грн за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) - чоловік придбав зброю та набої під час «Гадяцького сафарі» у березні цього року, та впродовж місяця не повернув їх. Про це стало відомо з судового реєстру.

Юрій Д. — уродженець села Коляєво Теньгушевського району Мордовської АРСР. Громадянин України, одружений пенсіонер, інвалід 2-ої групи та без судимостей.

Під час перевірок помешкання Юрія було знайдено багато зброї, дозволу на купівлю та утримання якої - не було. Серед знайденого — автомат АКС-74У, гвинтівку ТОЗ-8м, мисливську рушницю Merkel mod.211, рушницю ИЖ-54, газовий пістолет Rohm RG88, та багато набоїв до вказаної зброї.

28 березня Юрій Д. був затриманий та 30 березня взятий від варту, з оголошеною підозрою у порушенні закону за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Угода із прокурором про визнання винуватості була укладена 14 липня. Чоловік мав зізнатись у злочині, а прокуратура повинна буде колопотати про покарання у вигляді штрафу.

Наступного дня, 15 липня, суд затвердив угоду. Ольга Путря, суддя Полтавського районного суду, визнала винним Юрія Д., та призначила йому штраф 51 тис. грн. Також, судом було враховано, що засуджений віддав 50 тис. грн зі своєї застави (понад половину) на потреби Збройних сил України.

Усі вилучені в Юрія Д. боєприпаси будуть знищені.

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Автор: Антон Мазур
Теги: гадяцьке сафарі
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