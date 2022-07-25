На Лубенщині чоловік убив односельця

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35-річного мешканця Оржицької тергромади підозрюють у вбивстві 48-річного односельця. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

22 липня, близько 14.00, до сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Оржиця) Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від старости Чутівського старостату, що у приватному будинку одного із сіл виявили тіло місцевого мешканця без ознак життя.

- Під час проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили, що у житловому будинку одного із сіл Оржицької тергромади під час спільного відпочинку між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки 35-річний фігурант вбив 48-річного односельця. Оперативники карного розшуку та слідчі Лубенського райвідділу швидко встановили підозрюваного та затримали його у поряду ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - зазначив Петро Скічко, начальник Лубенського райвідділу поліції.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.