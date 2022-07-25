На Лубенщині чоловік убив односельця

35-річного мешканця Оржицької тергромади підозрюють у вбивстві 48-річного односельця. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
22 липня, близько 14.00, до сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Оржиця) Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від старости Чутівського старостату, що у приватному будинку одного із сіл виявили тіло місцевого мешканця без ознак життя.
За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер