журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Лубенщині чоловік убив односельця

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 432

 

Його затримали

35-річного мешканця Оржицької тергромади підозрюють у вбивстві 48-річного односельця. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

22 липня, близько 14.00, до сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Оржиця) Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від старости Чутівського старостату, що у приватному будинку одного із сіл виявили тіло місцевого мешканця без ознак життя. 

- Під час проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили, що у житловому будинку одного із сіл Оржицької тергромади під час спільного відпочинку між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки 35-річний фігурант вбив 48-річного односельця. Оперативники карного розшуку та слідчі Лубенського райвідділу швидко встановили підозрюваного та затримали його у поряду ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - зазначив Петро Скічко, начальник Лубенського райвідділу поліції.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 29 від 21 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх