На руїни «Амстора» приїжджали журналісти, замовлені росією, шукати військову техніку і зброю

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 188

Коли не знаходили, питали, чи техніку та зброю не вивезли

У перші дні після трагедії 27 червня на руїни «Амстора» серед інших приїжджали журналісти, замовлені росією, щоб шукати військову техніку та зброю. Про це сказав міський голова Віталій Малецький під час нагородження медиків лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», які надавали допомогу пораненим після ракетного удару.

Коли ці журналісти не знаходили техніки та зброї, вони задавали питання, чи, можливо, що цю їх вже встигли вивезти.

- І коли їх почали водити, і вони цього нічого не знаходили, вони задавали питання: «А чи було? Може, встигли вивезти?» Не було! І ніхто б не встиг фізично його вивезти, якби воно там було! – прокоментував мер.