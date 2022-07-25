На руїни «Амстора» приїжджали журналісти, замовлені росією, шукати військову техніку і зброю

У перші дні після трагедії 27 червня на руїни «Амстора» серед інших приїжджали журналісти, замовлені росією, щоб шукати військову техніку та зброю. Про це сказав міський голова Віталій Малецький під час нагородження медиків лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», які надавали допомогу пораненим після ракетного удару.
Коли ці журналісти не знаходили техніки та зброї, вони задавали питання, чи, можливо, що цю їх вже встигли вивезти.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер