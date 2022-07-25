Кріплення для прицілів снайперів уже у надійних руках: звіт збору від «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 124

Менше ніж за добу читачі «Кременчуцького Телеграфа» зібрали необхідну суму для придбання двох кріплень для прицілів снайперів. Власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов передав кріплення для наших снайперів.

Кременчужани так активно долучилися до підтримки наших воїнів, що зібрали на два кріплення з «гіркою». Залишок коштів використають для придбання розвідникам зарядного для тривалих виходів.

- Итак, друзi, доповiдаю: крепления для прицелов наших снайперов уже в надёжных руках. На всё потрачено 17.756 гривень собранных вами денег (см. скрины). Да-да, вот эти железочки столько стОят (сам в шоке:) Остаток на карте после покупки - 8.571 грн - если вы не возражаете, разведчики попросили хорошее зарядное для длительных выходов. Пока ищу подходящую модель. По результату доложу. Спасибо всем неравнодушным. Всё будет Украина! - розповів Сергій Кулясов.