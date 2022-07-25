Кріплення для прицілів снайперів уже у надійних руках: звіт збору від «Кременчуцького Телеграфа»

Менше ніж за добу читачі «Кременчуцького Телеграфа» зібрали необхідну суму для придбання двох кріплень для прицілів снайперів. Власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов передав кріплення для наших снайперів.
Кременчужани так активно долучилися до підтримки наших воїнів, що зібрали на два кріплення з «гіркою». Залишок коштів використають для придбання розвідникам зарядного для тривалих виходів.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер