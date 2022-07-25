Постраждалим та родинам загиблих у ТЦ «Амстор» почали виплачувати компенсації

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Сьогодні, 25 липня, постраждалі та родини загиблих у ТЦ «Амстор» почали отримувати матеріальну допомогу від міської влади. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

«Дякую за допомогу і підтримку всім, хто допомагав, щоб постраждалі та родини загиблих у ТЦ «Амстор» отримали матеріальну допомогу якнайшвидше», - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Він також зазначив, що виплату допомоги затримали у Державному казначействі Україниу Києві.

Нагадаємо, з бюджету Кременчука виділили 3 млн гривень на допомогу сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару. Членам сімей загиблих – 100 тис грн; постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні – 25 тис грн; постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тис грн.

Чому родини загиблих в «Амсторі» досі не отримали допомогу від Кременчуцької міськради