Постраждалим та родинам загиблих у ТЦ «Амстор» почали виплачувати компенсації

Сьогодні, 25 липня, постраждалі та родини загиблих у ТЦ «Амстор» почали отримувати матеріальну допомогу від міської влади. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
«Дякую за допомогу і підтримку всім, хто допомагав, щоб постраждалі та родини загиблих у ТЦ «Амстор» отримали матеріальну допомогу якнайшвидше», - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.
Він також зазначив, що виплату допомоги затримали у Державному казначействі Україниу Києві.
Нагадаємо, з бюджету Кременчука виділили 3 млн гривень на допомогу сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару. Членам сімей загиблих – 100 тис грн; постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні – 25 тис грн; постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тис грн.
Чому родини загиблих в «Амсторі» досі не отримали допомогу від Кременчуцької міськради
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер