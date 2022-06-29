Міський голова Малецький спростовує фейки щодо ракетного удару по Кременчуку

Дезінформацію щодо кількості постраждалих та виділення коштів на лікування постраждалих поширюють рашистські агенти
Міський голова спростував фейки щодо ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня. Віталій Малецький повідомив у Фейсбук, що дезінформацію розповсюджують рашистські агенти.
Фейк перший: рашисти пишуть під виглядом кременчужан, що приховується реальна кількість загиблих, нібито їх вже більше 200. (До речі, такі чутки ходять містом в усній формі - ред.)
Правда: Наразі встановлено 18 загиблих та 36 зниклих безвісти.
Фейк другий: рашисти вкидають дезу, що немає грошей на лікування постраждалих та поховання загиблих.
Правда: усі постраждалі забезпечені усім необхідним за міські кошти, усі поховання будуть оплачені міськими коштами.
Ведуться перемовини з Німеччиною про подальший прийом постраждалих, які потребують спеціального лікування та протезування.
Фейк третій: рашисти зомбують, що ТЦ Амстор не працював, а там зберігалась військова техніка.
Правда: рашисти - підлі тварюки, які брешуть постійно, а правду ви усі знаєте, це звичайний торгівельний центр.
З бюджету Кременчука виділять матеріальну допомогу сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару
Нагадаємо, у пабліках та соцмережах також розповсюджували фейки, які дискримінують поліцейських.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер