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Міський голова Малецький спростовує фейки щодо ракетного удару по Кременчуку

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 1 817

 Дезінформацію щодо кількості постраждалих та виділення коштів на лікування постраждалих поширюють рашистські агенти

Міський голова спростував фейки щодо ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня. Віталій Малецький повідомив у Фейсбук, що дезінформацію розповсюджують рашистські агенти.

Фейк перший: рашисти пишуть під виглядом кременчужан, що приховується реальна кількість загиблих, нібито їх вже більше 200. (До речі, такі чутки ходять містом в усній формі - ред.)

Правда: Наразі встановлено 18 загиблих та 36 зниклих безвісти.

Фейк другий: рашисти вкидають дезу, що немає грошей на лікування постраждалих та поховання загиблих. 

Правда: усі постраждалі забезпечені усім необхідним за міські кошти, усі поховання будуть оплачені міськими коштами.  

Ведуться перемовини з Німеччиною про подальший прийом постраждалих, які потребують спеціального лікування та протезування. 

Фейк третій: рашисти зомбують, що ТЦ Амстор не працював, а там зберігалась військова техніка.

Правда: рашисти - підлі тварюки, які брешуть постійно, а правду ви усі знаєте, це звичайний торгівельний центр.


З бюджету Кременчука виділять матеріальну допомогу  сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару

Нагадаємо, у пабліках та соцмережах також розповсюджували фейки, які дискримінують поліцейських. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ракетний обстріл Амстор фейки
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