Президент закликав направити до Кременчука спеціального представника ООН

Глава держави хоче підтвердити, що це справді був удар, завданий російською ракетою
Президент України Володимир Зеленський закликав направити до Кременчука спеціального представника генерального секретаря ООН. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«27 червня ракета впала на Кременчук. Ті, хто завдав цього удару, не могли не знати, що ця ракета летить на звичайний торговельний центр. Один із десятків торговельних центрів, які існують у цьому регіоні», - сказав він у 28 червня, виступаючи через відеозв'язок на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН.
«18 людей, за попередніми повідомленнями, вбито. На жаль, жертв може бути більше. Понад 50 людей дістали поранень. Десятки вважаються зниклими безвісти», - зазначив він.
Водночас, за словами Зеленського, росія заявляє, що це не є результатом російського удару.
«В такому разі я пропоную ООН направити спеціального представника генерального секретаря або іншого представника для того, щоб вони відвідали місце подій у Кременчуці й могли підтвердити, що це справді був удар, завданий російською ракетою», - сказав президент.
Нагадаємо, міський голова Малецький спростовує фейки рашистів щодо ракетного удару по Кременчуку.