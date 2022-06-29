Президент закликав направити до Кременчука спеціального представника ООН

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 557

Глава держави хоче підтвердити, що це справді був удар, завданий російською ракетою

Президент України Володимир Зеленський закликав направити до Кременчука спеціального представника генерального секретаря ООН. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«27 червня ракета впала на Кременчук . Ті, хто завдав цього удару, не могли не знати, що ця ракета летить на звичайний торговельний центр. Один із десятків торговельних центрів, які існують у цьому регіоні», - сказав він у 28 червня, виступаючи через відеозв'язок на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН.

«18 людей, за попередніми повідомленнями, вбито. На жаль, жертв може бути більше. Понад 50 людей дістали поранень. Десятки вважаються зниклими безвісти», - зазначив він.

Водночас, за словами Зеленського, росія заявляє, що це не є результатом російського удару.

«В такому разі я пропоную ООН направити спеціального представника генерального секретаря або іншого представника для того, щоб вони відвідали місце подій у Кременчуці й могли підтвердити, що це справді був удар, завданий російською ракетою», - сказав президент.

Нагадаємо, міський голова Малецький спростовує фейки рашистів щодо ракетного удару по Кременчуку.





