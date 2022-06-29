У день ракетного обстрілу виручка «Амстор» склала майже 3 млн гривень, - Гетьманцев про «непрацюючий» ТЦ

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Виручка касових апаратів у кременчуцькому ТРЦ «Амстор» у день теракту становила 2,9 млн грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи заяви російської сторони про те, що торговельний центр нібито не працював.

За його даними, 27 червня у ТЦ працювало 58 касових апаратів

«Такий собі громадянин Лавров заявив, що удар Росії по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці не є терактом через те, що «Амстор» нібито не працював. Проте, за даними Державної податкової служби, в торговельному центрі в день теракту працювали 58 касових апаратів, загальний виторг яких становив 2,9 млн грн», – написав він.

Нагадаємо, міський голова Малецький спростовує фейки рашистів щодо ракетного удару по Кременчуку.

Крім того, президент Зеленський закликав направити до Кременчука спеціального представника ООН, аби підтвердити, що по нашому місто ракетних ударів завдали рашисти.



