У день ракетного обстрілу виручка  «Амстор» склала майже 3 млн гривень, - Гетьманцев про «непрацюючий» ТЦ

Виручка касових апаратів у кременчуцькому ТРЦ «Амстор» у день теракту становила 2,9 млн грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи заяви російської сторони про те, що торговельний центр нібито не працював.
За його даними, 27 червня у ТЦ працювало 58 касових апаратів
Нагадаємо, міський голова Малецький спростовує фейки рашистів щодо ракетного удару по Кременчуку.
Крім того, президент Зеленський закликав направити до Кременчука спеціального представника ООН, аби підтвердити, що по нашому місто ракетних ударів завдали рашисти.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер