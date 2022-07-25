«Очень много испуганных!» Досвідчені найманці з росії не витримують війни в Україні

ЗСУ люто нищать рашистів
ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з рф довго тут не витримують. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Наприклад, російський найманець, що на відео нижче, пройшов так звану «контртерористичну операцію рф» у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише 2 тижні. За цей час йому не довелося стріляти жодного разу: він тільки бігав, ховаючись від артилерії. Про це він розповів слідчим і контррозвідникам СБУ:
Окупант зізнається, що більшість його «колег» орієнтувалися на попередні «спецоперації» рф і їхали в Україну, щоб підзаробити грошей. Натомість потрапили на повномасштабну війну. Тож, здавшись у полон, радіє, що вижив.
Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер