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«Очень много испуганных!» Досвідчені найманці з росії не витримують війни в Україні

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 178

ЗСУ люто нищать рашистів

ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з рф довго тут не витримують. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Наприклад, російський найманець, що на відео нижче, пройшов так звану «контртерористичну операцію рф» у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише 2 тижні. За цей час йому не довелося стріляти жодного разу: він тільки бігав, ховаючись від артилерії. Про це він розповів слідчим і контррозвідникам СБУ:

- Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели... Война, так скажем, другого поколения... То есть артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных.

Окупант зізнається, що більшість його «колег» орієнтувалися на попередні «спецоперації» рф і їхали в Україну, щоб підзаробити грошей. Натомість потрапили на повномасштабну війну. Тож, здавшись у полон, радіє, що вижив.

Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому.

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Автор: Катерина Турубара Відео: СБУ
Теги: війна російські загарбники ЗСУ СБУ
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