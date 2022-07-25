«Очень много испуганных!» Досвідчені найманці з росії не витримують війни в Україні

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 178

ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з рф довго тут не витримують. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Наприклад, російський найманець, що на відео нижче, пройшов так звану «контртерористичну операцію рф» у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише 2 тижні. За цей час йому не довелося стріляти жодного разу: він тільки бігав, ховаючись від артилерії. Про це він розповів слідчим і контррозвідникам СБУ:

- Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели... Война, так скажем, другого поколения... То есть артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных.

Окупант зізнається, що більшість його «колег» орієнтувалися на попередні «спецоперації» рф і їхали в Україну, щоб підзаробити грошей. Натомість потрапили на повномасштабну війну. Тож, здавшись у полон, радіє, що вижив.

Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому.