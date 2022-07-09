«На крилах надії України» збирає допомогу вимушеним переселенцям

Якщо у вас є можливість надати допомогу, то її можна передати на штаб за адресою вул. Першотравнева
У громадській організації людей з обмеженими можливостями та волонетрів «На крилах надії України» розповіли, що на даний час вони активно збирають гуманітарну допомогу для тимачсових переселенців, тероборони та ЗСУ.
- Звертаємось до всіх небайдужих мешканців Кременчука допомогти нам у цьому. Людям дуже зараз необхідні наступні речі: літній чоловічий та жіночий одяг великих розмірів, взуття, продукти харчування, шо не псуються, посуд та засоби гігієни.
Кожен день до нашої організації звертається близько 50-ти осіб вимушених переселенців, яким життєво важлива Ваша з нами допомога.
Не залишайтеся байдужими, навіть крапля допомоги наближає нас до перемоги, - йдеться у повідомленні.
Штаб за адресою: вул. Першотравнева. 33 (понеділок, вівторок, середа 12:00-15:00)
Або телефонуйте за номером телефону: 0660572217- Марина Вікторівна
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер