«На крилах надії України» збирає допомогу вимушеним переселенцям

У громадській організації людей з обмеженими можливостями та волонетрів «На крилах надії України» розповіли, що на даний час вони активно збирають гуманітарну допомогу для тимачсових переселенців, тероборони та ЗСУ.

- Звертаємось до всіх небайдужих мешканців Кременчука допомогти нам у цьому. Людям дуже зараз необхідні наступні речі: літній чоловічий та жіночий одяг великих розмірів, взуття, продукти харчування, шо не псуються, посуд та засоби гігієни.

Кожен день до нашої організації звертається близько 50-ти осіб вимушених переселенців, яким життєво важлива Ваша з нами допомога.

Не залишайтеся байдужими, навіть крапля допомоги наближає нас до перемоги, - йдеться у повідомленні.