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Кременчук, Благодійність

«На крилах надії України» збирає допомогу вимушеним переселенцям

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 195

Якщо у вас є можливість надати допомогу, то її можна передати на штаб за адресою вул. Першотравнева

У громадській організації людей з обмеженими можливостями та волонетрів «На крилах надії України» розповіли, що на даний час вони активно збирають гуманітарну допомогу для тимачсових переселенців, тероборони та ЗСУ.

- Звертаємось до всіх небайдужих мешканців Кременчука допомогти нам у цьому. Людям дуже зараз необхідні  наступні речі: літній  чоловічий та жіночий  одяг великих розмірів, взуття, продукти харчування, шо не псуються, посуд та засоби гігієни.

Кожен день до нашої організації звертається близько 50-ти осіб вимушених переселенців, яким життєво важлива Ваша з нами допомога.

Не залишайтеся байдужими, навіть крапля допомоги наближає нас до перемоги, - йдеться у повідомленні. 

Штаб за адресою: вул. Першотравнева. 33 (понеділок, вівторок, середа  12:00-15:00)
Або телефонуйте за номером телефону: 0660572217- Марина Вікторівна 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога
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