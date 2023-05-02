Верховна Рада офіційно визнала «рашизм» державною ідеологією рф

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Автори постанови зазначили, що панівною світоглядною концепцією російського режиму стало «самозвеличування росії та росіян унаслідок насильницького пригнічення, заперечення права на самовизначення, або взагалі — права на існування інших народів»

Сьогодні, 2 травня, депутати Верховної Ради схвалили постанову, яка визначає політичний режим у росії як «рашизм», а також засуджує ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, називаючи їх тоталітарними й людиноненависницькими.

У пояснювальній записці документа йдеться, що російсько-українська війна «викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму володимира путіна як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму й націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)».

Депутати наголосили, що росія дотримується політики домінування так званих державних інтересів над індивідуальними правами та свободами людини.

Автори постанови зазначили, що панівною світоглядною концепцією російського режиму стало «самозвеличування росії та росіян унаслідок насильницького пригнічення, заперечення права на самовизначення, або взагалі — права на існування інших народів».

Проєкт постанови зареєстрували понад 40 народних депутатів, серед яких — представники різних політичних сил. Зокрема, там є депутати від «Слуги Народу», «Європейської Солідарності», «Батьківщини», «Голосу», а також груп «За майбутнє» та «Довіра».

Ця постанова закликає ООН, Європарламент, Парламентські Асамблеї Ради Європи, ОБСЄ і НАТО, уряди та парламенти іноземних держав підтримати засудження ідеології, політики та практики «рашизму».

Що таке «рашизм»?

Таким терміном часто називають політичний режим, притаманний росії кінця 20-го та початку 21-го століть. У своїй назві він поєднує два слова — «росія» та «фашизм». Також використовують термін «російський фашизм».

Американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер у травні 2022 року заявляв, що росія відповідає більшості критеріїв, які притаманні фашизму. Серед них — культ особистості єдиного лідера, культ мертвих у формі культу перемоги у Другій світовій війні, а також міф про золотий вік імперського минулого, який треба відновити силою.

Снайдер пояснює, що хоча офіційно російський режим виступає проти фашизму, насправді цей «антифашизм» просто став правом російського лідера визначати національних ворогів. За словами історика, фашисти, які називають фашистами інших людей, — «це фашизм, доведений до алогічності, культ абсурду. Це кінцева точка, в якій мова ненависті робить біле чорним, а пропаганда заснована лише на завзятості».

Президент Володимир Зеленський теж називав дії росії «рашизмом». У квітні 2022 року він казав, що цей термін буде характеризувати росію в історичних книжках.

— Це нацизм — те, що вони робили: вбивства, катування, насильство над маленькими дітьми, зґвалтування... Усе, що відбувалося, це навіть не прояв — це і є нацизм. Історично їхня держава буде мати у книжках та історії таке слово, яке ніхто не вигадував і яке всі повторюють і в Україні, і в Європі — рашизм, — зазначав президент.

Крім того, у травні 2022 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав журналістів і медіаорганізації застосовувати слово «рашизм», а також підтримав його визнання на національному та міжнародному рівнях.