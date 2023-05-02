60 млн з бюджету Кременчука витратять на підмітання вулиць — поза програмою у 150 млн гривень

27 квітня виконком Кременчуцької міськради уклав договір із комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука» на надання послуг з поточного прибирання та підмітання вулиць. Ціна договору склала 59,79 млн гривень. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro.
Текст договору в системі мерія Кременчука за традицією не опублікувала, тому перелік вулиць та послуг, які має надати підприємство — невідомий. Термін виконання — до кінця 2023 року.
Зазначимо, що згідно з Програмою діяльності та розвитку цього КП на 2022-2024 роки, зміни до якої були нещодавно ухвалені депутатами Кременчуцької міської ради, у 2023 році на благоустрій міста заплановані витрати в розмірі 150 млн гривень. Проте окремого рядка про поточне прибирання та підмітання вулиць у ньому немає.
Нагадаємо, у перелік основних заходів благоустрою та витрат, запланованих на 2023 рік входять:
На благоустрій Кременчука у 2023 році планують витратити понад 150 млн гривень
Крім того, на утримання скверу Олега Бабаєва планують витратити 700 тис. гривень на рік, на оформлення міста під час свят — 804 тис. гривень, на придбання та встановлення новорічних вуличних прикрас — 682 тис. гривень.
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