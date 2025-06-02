Підприємство по ремонту елетроустаткування заборгувало до держбюджету понад 12,3 млн грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 145

Полтавські правоохоронці викрили підприємця з Дніпропетровщини, який не сплатив до держбюджету понад 12,3 мільйона гривень податків. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, упродовж 2022-2024 років керівник фірми, яка займається ремонтом і технічним обслуговуванням електричного устаткування, відображав у бухгалтерських документах обладнання, яке підприємство не купувало, та занижував податкові зобов’язання з податків на додану вартість.

Загальна сума несплаченого до держбюджету податку становили 12,3 мільйона гривень. Нині кошти відшкодовані у повному обсязі.

Директору фірми повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть директора підприємства, який ухилився від сплати понад 4 млн грн податків.