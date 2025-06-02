Уряд розширив можливості для працевлаштування людей з інвалідністю — Мінсоцполітики

Людям з інвалідністю стане не тільки простіше працевлаштуватися, а й отримати відповідно обладнане робоче місце
Уряд розширює умови, які стимулюватимуть роботодавців створювати більше робочих місць для людей з інвалідністю. Зміни ініційовані Мінсоцполітики та вже затверджені Кабінетом Міністрів. Для цього уряд вдосконалив систему сплати адміністративно-господарських санкцій для тих роботодавців, які не дотримуються нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Тепер ці кошти стануть ресурсом для розбудови безбар’єрного ринку праці.
Кошти від сплати санкцій будуть спрямовуватися на наступні цілі:
Відповідні зміни передбачені в ухваленій Кабміном постанові № 610 від 27 травня 2025 року.
Зазначимо, що згідно з прийнятим у січні цього року законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», з 2026 року в Україні діятимуть нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Закон надає роботодавцям вибір: працевлаштувати особу з інвалідністю та за потреби облаштувати їй робоче місце, або сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
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