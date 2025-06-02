Під час ранкової повітряної тривоги на Миргородщині працювала ППО — ОВА

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 260

Відомо про пошкоджений паркан та скління у будинку

Під час ранкової повітряної тривоги у Миргородському районі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитої російської ракети пошкоджень зазнали паркан та скління у приватному будинку.

Попередньо ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні, близько 8.05 у Миргородському районі на Полтавщині пролунали вибухи. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили місцеві жителі. У Повітряних силах була інформація про рух ракети у напрямку Миргорода.

Додамо, що у ніч на 28 травня у Кременчуці чули вибухи. Згодом стало відомо, що удар прийшовся по сусідньому Світловодську. Постраждали 76 приватних будинків, одна дев’ятиповерхівка, місцева школа та бібліотека. Троє людей отримали поранення. Повністю зруйновано чотири будівлі, ще 14 мають серйозні пошкодження. Без світла залишились майже 1 500 абонентів.