На Полтавщині обікрали дитячий садок: поліція розслідує злочин

Сьогодні, 11:23

Учора, 29 грудня, близько 1.00 в одному з сіл Оржицької громади на Полтавщині невідомі пограбували дитячий садок. Про це інформуть у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.

За попередніми даними, про крадіжку до поліції повідомив керівник дитсадка. Вдалося встановити, що невідомі проникли до приміщення та викрали звідти майно.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці оглянули приміщення та зафіксували сліди злочину.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові та слідчі дії, щоб встановити особу зловмисника та притягнути його до відповідальності.

