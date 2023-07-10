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У Кременчуці з вікна квартири, у якій пізніше знайшли вбиту бабусю, викинулася жінка

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 968

 

Поліція розслідує обставини смерті жінки

Учора, 9 липня, до Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку, розташованого на бульварі Українського відродження, що з квартири 4-го поверху випала жінка. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що з 4 поверху багатоповерхівки випала 60-річна місцева мешканка. Її з численними травмами госпіталізували.

— Під час огляду квартири, з якої випала місцева мешканка, працівники слідчо-оперативної групи поліції виявили ще одну жінку без ознак життя зі слідами насильницької смерті. Померлою виявилася 88-річна пенсіонерка. Наразі причини та обставини події з’ясовують слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури, — повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: пресслужба поліції
Теги: поліція Полтавщини жінка випала з вікна мертва жінка
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