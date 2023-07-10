У Кременчуці з вікна квартири, у якій пізніше знайшли вбиту бабусю, викинулася жінка

Учора, 9 липня, до Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку, розташованого на бульварі Українського відродження, що з квартири 4-го поверху випала жінка. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що з 4 поверху багатоповерхівки випала 60-річна місцева мешканка. Її з численними травмами госпіталізували.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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