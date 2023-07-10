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Кременчук, Спорт, Кременчук

На турнірі з плавання на відкритій воді у Житомирі плавці Кременчуцької ДЮСШ №1 здобули нагороди

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 120

 

Змагання проводилися серед аматорів та досвідчених спортсменів, дорослих та дітей у рамках Кубка з плавання на відкритій воді 2023 Української плавальної асоціації «Мастерс»

8 липня восьмий рік поспіль у гідропарку Житомира проводиться турнір з плавання на відкритій воді Teteriv Open серед аматорів та досвідчених спортсменів, дорослих та дітей у рамках Кубка з плавання на відкритій воді 2023 Української плавальної асоціації «Мастерс».

Цьогоріч участь у змаганнях взяли понад 250 спортсменів з різних куточків України. Вихованці відділення плавання Кременчуцької ДЮСШ № 1 також брали участь у цьому турнірі.

 

На дистанції 600 м серед дівчат перше місце з результатом 11.30,45 посіла Олександра Гориславець. Це перші змагання дівчини на відкритій воді.

А Микола Різник здобув перше місце на дистанції 600 метрів з результатом 11.39,27 серед хлопців.

Максим Самодрін посів третє місце на дистанції 1500 метрів з результатом 28.25,39. Для Максима така дистанція підкорилась вперше.

Юні спортсмени з Кременчука Іван Погрібний та Кирило Бліщ також боролись на дистанції 600 метрів, здобули досвід участі у змаганнях та показали гарні результати — 15.11,35 та 15.52,64 відповідно.

 

Богдан Різніченко подолав дистанцію в 1500 м вільним стилем. Богдан є майстром спорту з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з великим задоволенням бере участь у змаганнях на відкритій воді, показуючи приклад долання життєвих перешкод.

А ще дві досвідчені спортсменки з Кременчука Дар’я Гаврилюк і Софія Редченко вибороли перші місця на дистанції 1500 метрів, показавши гарні результати — 23.32,29 та 31.45,31 відповідно.

Кожен спортсмен, що брав участь у турнірі, був нагороджений медаллю фінішера, а призери отримали сертифікати відомої спортивної фірми TYR.

До змагань вихованців готувала тренер-викладач з плавання Кременчуцької ДЮСШ № 1 Анна Келембет, яка висловила слова вдячності організаторам змагань за гарно організований турнір.

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Автор: Віктор Крук
Теги: плавання ДЮСШ-1 Житомир
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