У 2023 році 159 кременчужан отримали первинну психологічну допомогу у своїх «сімейників»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 108

Нещодавно ми писали, що Полтавська область входить у п'ятірку областей з найбільшою кількістю медичних закладів, у яких первинну психологічну допомогу надають сімейні лікарі. А також публікували перелік медзакладів Кременчуцького району, у яких таку допомогу можна безоплатно отримати у межах пакета «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні».

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у департаменті охорони здоров'я Кременчуцької міської ради, 98 місцевих сімейних лікарок і лікарів пройшли відповідне навчання. У 2023 році вони надали 159 послуг із первинної психологічної допомоги, які отримали:

89 жінок;

36 чоловіків;

34 дитини.

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