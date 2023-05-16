У кожній громаді Полтавщини має запрацювати комітет доступності

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Також у громадах мають бути сформовані єдині реєстри об’єктів, які потребують першочергового пристосування

Комітети з питань безбар’єрності мають створити у кожній громаді. Дорадчі органи мають координувати й контролювати роботу у сфері безбар’єрності на місцях. Наразі відповідні комітети є у 25 з 60 громад. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на апаратній нараді.

Комітети є у Кременчуцькому районі: у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Кам'яних Потоках, Омельнику, Піщаному, Пришибі.

Створення мережі дорадчих органів є одним із перших завдань Плану заходів із реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору на період до 2030 року в Полтавській області, який наразі вже затвердили.

— В умовах війни безбар’єрність набула ще більшого значення. На жаль, наші захисники і захисниці отримують поранення та травми різної тяжкості, тож наше завдання – зробити все, щоб коли вони повернуться до повноцінного життя, не відчували ніякого дискомфорту, — наголосив Дмитро Лунін.

Заступник директора — начальник управління містобудування і архітектури Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, ЖКГ та енергетики ПОВА Ірина Особік зазначила, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України рекомендує передбачити у штатних розписах органів місцевого самоврядування посади радників — уповноважених із питань безбар’єрності.

Також у громадах мають бути сформовані єдині реєстри об’єктів, які потребують першочергового пристосування. Наразі Департамент розробляє єдину форму реєстру, що дасть можливість завершити моніторинг безбар’єрності закладів соціальної сфери, оперативно надати рекомендації для усунення недоліків і перейти до розроблення та впровадження проєктної документації.