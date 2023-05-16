Дзюдоїсти Кременчука здобули перемоги на чемпіонаті Полтавської області

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13 травня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2012-13 р.н. У змаганнях взяли участь 116 спортсменів із різних міст: Нові Санжари, Горішні Плавні, Кременчук, Полтава, Великі Сорочинці та Лохвиця.

Кременчук представляли 27 дзюдоїстів. Загалом, наші спортсмени здобули 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзових медалей. Результат свідчить про високий рівень підготовки юних дзюдоїстів та велику роботу тренерів.

