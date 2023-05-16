Сьогодні у парку Слави труїтимуть кліщів

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 213

У цей день треба утриматись від прогулянок там

Сьогодні, 16 травня, з 7.00 до 19.00 у парку Слави (колишня назва – «Ювілейний») проводитимуть обробку зелених насаджень та трави від кліщів. Про це повідомляють у Кременчуцькій міській раді.

Працівники об’єднаного дезінфекційного центру просять мешканців міста утриматись від прогулянок парком. У наступні три дні прохання не заходити на траву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування парку.

Такі заходи проводяться, щоб убезпечити людей від укусів паразитів та запобігти інфікуванню вірусним кліщовим енцефалітом та хворобою Лайма.