Як минула доба на Кременчуччині: смертельна ДТП та домашні насильства

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 187

Деблокували тіло та потерпілого внаслідок ДТП, замкнення електромереж та п'яні дебошири

За минулу добу у Кременчуцькому районі рятувальники тричі виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 15 травня, о 17.57, у Кременчуці, на вулиці Героїв УПА сталось коротке замкнення трансформаторної підстанції. Обійшлось без пожежі.

Того ж дня, о 20.02, поблизу Рокитного працівники ДСНС деблокували тіла потерпілого і загиблої з потрощеного автомобіля.

Також, 15 травня, о 21.16, у Кременчуці, на вулиці Героїв України, у під'їзді одного з будинків на третьому поверсі горіла електрощитова.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 9 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала двох водіїв за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП. Ще поліціянти затримали одну людину за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Щодо неї склали адмінматеріал. Також на 9 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.



