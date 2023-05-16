У Кременчуці знову відкрили McDonald’s (доповнюється)

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Заклад громадського харчування не працював від початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року

Сьогодні, 16 травня, у Кременчуці знову відкрили відому у світі мережу фаст-фуду McDonald’s, на який так чекали кременчужани.

Заклад відкрили без анонсованої дати. Хоча містяни бачили, що на території наводять лад.

Наші кореспонденти вже поїхали на місце — смакують бургерами та картоплею фрі.

Нагадаємо, чутки про відкриття Маку ширилися з лютого, проте офіційної відповіді на наші запити в компанії не надавали.

Чи відкриється у березні кременчуцький McDonald's

Нині клієнти можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві.

Як повідомили «Телеграфу» у пресслужбі «Макдональдза», заклад працюватиме з 7.00 до 22.00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби працівники та гості могли пройти в укриття. У разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклад працюватиме на обмежену кількість відвідувачів для ефективнішого відпрацювання оновлених процедур з безпеки.

За аналогією до відновлення роботи ресторанів, що тривалий час були зачиненими, у закладах Полтави та Кременчука спершу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.

Разом із щойно відновленими закладами в Україні нині працюють 87 ресторанів McDonald’s.