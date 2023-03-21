У Кременчуці в соцмережах почали ширитися чутки про те, що 23 березня у місті відкриється McDonald's, триває набір працівників.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у McDonald's Ukraine чи правда, що планується відкриття ресторану у березні. На що отримав таку відповідь:
Доповнено:
Попри те, що перед входом до ресторану перекладають плитку, власниця приміщення сказала Телеграфу, що відновлювати роботу закладу поки не планують.
Раніше ми писали, що фонтан біля McDonald's «вкрили» патріотичними кольорами.
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