Чи відкриється у березні кременчуцький McDonald's (доповнено)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 948

«Кременчуцький ТелеграфЪ» шукав відповідь на це резонансне питання

У Кременчуці в соцмережах почали ширитися чутки про те, що 23 березня у місті відкриється McDonald's, триває набір працівників.

Вакансія на сайті McDonald's Ukraine

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у McDonald's Ukraine чи правда, що планується відкриття ресторану у березні. На що отримав таку відповідь:

- На жаль, поки ми не можемо повідомити інформацію по вашому місту. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних сторінках.

Доповнено:

Попри те, що перед входом до ресторану перекладають плитку, власниця приміщення сказала Телеграфу, що відновлювати роботу закладу поки не планують.

Раніше ми писали, що фонтан біля McDonald's «вкрили» патріотичними кольорами.