Фонтан біля McDonald's «вкрили» патріотичними кольорами

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 309

Фонтан біля McDonald's «законсервували» на зиму. Його «вкрили» матеріалом жовто-блакитного кольору.

Кременчужани жартують, що згори вкритий фонтан виглядає як НЛО.

До речі, вигляд згори на фонтан схожий на символ, який використовують українські національні Повітряні Сили.

Нагадаємо, у червні цей фонтан огородили дерев'яними конструкціями. Тоді міський голова Віталій Малецький розповів, що на водограї є критичні руйнування плитки – фонтан потребує капремонту. Найближчим часом кошти на ремонт не витрачатимуть, проте «Благоустрій Кременчука» повинен виконати невелику реставрація водограю, щоб підтримувати його в мінімально працездатному стані.