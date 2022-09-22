На Раківці відремонтували каналізаційний колектор

КП «Кременчукводоканал» завершив ремонт аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора діаметром 400 мм, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. Колектор розташований на набережній Лейтенанта Дніпрова.
Також працівники водоканалу замінили 45 метрів трубопроводу.
У мерії пообіцяли, що виконані роботи забезпечать стабільну роботу системи водовідведення правобережжя, якою транспортуються великі обсяги стічних вод.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер