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Що буде далі з фонтаном біля «МакДональдзу»

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 851

 

На його капітальний ремонт потрібно кілька мільонів гривень

У Кременчуці на фонтан біля «МакДональдзу» встановили дерев'яні конструкції, і наші читачі почали цікавитися, що з ним буде далі.

Міський голова Віталій Малецький розповів, що на водограї є критичні руйнування плитки. Тому він потребує капітального ремонту – треба повністю зняти всю плитку, зробити гідроізоляцію чаші, поміняти труби. На ремонт потрібно кілька мільонів гривень. А зважаючи на війну в Україні, це не на часі і найближчим часом витрачати такі кошти і ремонтувати фонтан не будуть.

Проте «Благоустрій Кременчука» зараз виконає невелику реставрація водограю, щоб підтримувати його в мініально працездатному стані.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: фонтан ремонт капітальний ремонт МакДональдс
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