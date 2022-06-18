Що буде далі з фонтаном біля «МакДональдзу»

У Кременчуці на фонтан біля «МакДональдзу» встановили дерев'яні конструкції, і наші читачі почали цікавитися, що з ним буде далі.
Міський голова Віталій Малецький розповів, що на водограї є критичні руйнування плитки. Тому він потребує капітального ремонту – треба повністю зняти всю плитку, зробити гідроізоляцію чаші, поміняти труби. На ремонт потрібно кілька мільонів гривень. А зважаючи на війну в Україні, це не на часі і найближчим часом витрачати такі кошти і ремонтувати фонтан не будуть.
Проте «Благоустрій Кременчука» зараз виконає невелику реставрація водограю, щоб підтримувати його в мініально працездатному стані.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер