Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 13.00

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 779

Не панікуйте та йдіть в укриття!

18 червня о 12.35 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Не панікуйте та йдіть в укриття! Відбій о 13.00. 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури Кременука

Поділитись новиною





Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ Підтримати