У Кременчуці поліція затримала серійну крадійку

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 0

У Кременчуці поліція затримала серійну крадійку. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції. Представляючись працівницею різних сфер, 52-річна раніше судима кременчужанка протягом червня тричі обікрала жінок різного віку.

З початку червня до поліції Кременчука звернулося троє потерпілих жінок. Серед них 80-річна бабуся, якій зловмисниця запропонувала допомогти піднести пакети з речами, після чого власниця втратила записник з грошима. Ще одна літня жінка 86 років впустила псевдо-соцпрацівницю додому, після чого у неї зникло 2500 гривень. Також потерпілою від дій зловмисниці стала 48-річна місцева жінка. Після розмови зі зловмисницею у кременчужанки зник мобільний телефон та гроші.

Під час санкціонованого обшуку в оселі підозрюваної вилучили речові докази, що підтверджують її причетність до злочинів. Наразі жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 4 статті 185 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. У разі визнання вини судом підозрюваній загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Поліція закликає громадян бути пильними, не довіряти незнайомцям та не впускати їх до помешкань. Варто перевіряти інформацію, яку вам повідомляють, та не показувати місце, де ви зберігаєте свої заощадження. Якщо ж ви стали жертвою протиправних посягань, не зволікайте – негайно інформуйте поліцію за номером «102».