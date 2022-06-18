У Кременчуці копи зловили п'янючого водія, відпочинок якого закінчився протоколом

Вчора, 17 червня, близько 18.00 велопатрульні зупинили п'янючого водія авто Skoda Fabia, відпочинок якого закінчився протоколом. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.
Інспектори під час спілкування помітили в 28-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння — запах алкоголю з рота, порушення координації рухів.
Водієві запропонували пройти перевірку на спецприладі Drager. Алкотестер показав в організмі чоловіка 2,92 проміле алкоголю, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.
На керманича патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП, а також постанову за ст. 121 ч. 1 КУпАП (Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами).
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер