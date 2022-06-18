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Надзвичайні новини, Полтавщина

Погрожував розправою: на Полтавщині чоловік вимагав у свого знайомого $1000

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 56

 

У помешканні затриманого та в його автомобілі слідчі вилучили корпус гранати та запал до неї, незареєстровану мисливську рушницю, набої та ножі

На Полтавщині поліція затримала миргородця, який на початку червня вимагав у свого 36-річного знайомого $1000, а у разі невиплати погрожував фізичною розправою. Про це сповістили Миргородський райвідділ поліції та прокуратура Полтавщини.

Щоб переконати знайомого у дійсності своїх намірів, чоловік вдарив його у передпліччя металевою трубою, спричинивши потерпілому легкі тілесні ушкодження, та вимагав віддати гроші протягом тижня. Боячись за своє життя, потерпілий передав вказану суму нападнику.

Зловмисника затримали 16 червня на підставі статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України в момент передачі йому грошей. Під час санкціонованого обшуку в помешканні затриманого та в його автомобілі слідчі вилучили металеву трубу, корпус гранати та запал до неї, незареєстровану мисливську рушницю, набої та ножі. Речові докази спрямували на судову експертизу.

Протиправні дії 36-річного мешканця Миргорода припинили оперативні працівники управління стратегічних розслідувань Полтавщини у співпраці зі слідчим відділом Миргородського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури та силової підтримки працівників батальйону поліції особливого призначення ГУНП.

Слідчі поліції вручили миргородцю підозру у вимаганні, поєднаному з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому в умовах воєнного стану (частина 4 статті 189 Кримінального кодексу України). Також слідчі підготували клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: вимагання Миргород зброя граната набої рушниця ніж
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