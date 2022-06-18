У Полтаві 26-річний хлопець розтратив пів мільйона грн, які належали гіпермаркету

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Працівник передав стороннім особам картки для отримання пального на суму понад 470 тисяч гривень

4 травня до чергової частини Полтавського районного управління поліції із заявою звернулась адміністрація гіпермаркету однієї із торгівельних мереж та повідомила про нестачу майна після проведеного аудиту. За інформацією Полтавського районного управління, правоохоронці розпочали досудове розслідування та встановили підозрюваного.

Слідство встановило, що 26-річний полтавець, працівник гіпермаркету, передав стороннім особам картки для отримання пального на суму понад 470 тисяч гривень. Наразі хлопцю повідомили про підозру та обрали йому запобіжний захід – домашній арешт.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 4 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

У разі визнання вини у суді підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.