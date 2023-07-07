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Багатьом мешканцям Кременчука затримують виплати житлових субсидій — що робити та куди звертатися

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 847

 

Пояснення щодо цього надали у Головному управління ПФУ в Полтавській області

До редакції «Кременчуцького Телеграфу» останні дні зверталися кременчужани зі скаргами та запитаннями щодо затримки у виплаті субсидій за житлово-комунальні послуги. Зазвичай субсидії приходять 5-6 числа, а дехто не отримав їх ще за минулий місяць.

— Як оплачувати за житлово-комунальні послуги? Чому така затримка, чи будуть виплачувати субсидії та коли перерахують кошти? — запитував редакцію Леонід Циганков з Кременчука.

Нарешті з’явилася інформація щодо причин затримки виплати субсидій та що у такому випадку робити?

Сьогодні Головному управління Пенсійного фонду України в Полтавській області на своїй офіційній сторінці у Фейсбук дало роз’яснення з цього приводу. Наводимо його мовою оригіналу:

Під час перерахунку житлових субсидій і пільг на неопалювальний період, який розпочався з 01.05.2023, в інформаційних системах Пенсійного фонду була використана інформація про тарифи та заборгованість на житлово-комунальні послуги, яку надавачі послуг направили до особистих електронних кабінетів на вебпорталі Фонду.
У результаті перерахунку виявилося, що не всі надавачі комунальних послуг сформували й направили достовірну інформацію про тарифи та наявні борги громадян. Зокрема, це стосується таких підприємств, як «Полтаватеплоенерго», «Лубнитеплоенерго», «Полтавагаз».
Відтак склалася ситуація, коли кошти за житлово-комунальні послуги нараховані вчасно, але у невірно визначених розмірах.
Відновлення виплати субсидій тим громадянам, яким вони були припинені внаслідок завантаження помилкової інформації зазначеними комунальними організаціями, можливе лише на підставі повторних звернень.
Як і раніше, для оформлення житлової субсидії потрібно подати заяву про призначення та декларацію про доходи й витрати.

Варіанти оформлення субсидій такі:

  • особисто до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • в електронній формі через портал «Дія»;
  • поштою або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання;
  • в електронній формі — через вебпортал електронних послуг ПФУ та мобільний застосунок ПФУ.

Ми зателефонували начальнику відділу обслуговування громадян № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роману Ареп’єву з проханням прокоментувати ситуацію.

— У Кременчуці знаходяться відділи обслуговування громадян № 6 та № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області. Вони не займаються перерахунками та виплатами субсидій — цим займається відповідний відділ Головного управління ПФУ у Полтаві. Але ми готові приймати заяви та документи на призначення субсидій. Нагадую, що такі заяви можна подавати до ЦНАПів та онлайн, — пояснив Роман Ареп’єв.

Нагадаємо, наприкінці червня ми телефонували щодо цієї проблеми начальнику управління з питань виплат ГУ ПФУ в Полтавській області, який займається нарахуваннями та виплатами субсидій Людмилі Діденко.

Вона пояснила, що наразі проводиться автоматичне перерахування субсидій з опалювального на неопалювальний період та що затримка викликана саме цим.

Зауважимо, що з жовтня 2022 року Пенсійний фонд України почав займатись виплатою пільг та субсидій, а з 1-го грудня ще і їх призначенням. Раніше цими питаннями займалися органи соціального захисту населення.

Якщо у вас виникають питання стосовно правильності нарахування пенсії та її індексації, призначення субсидій чи пільг, то можна звертатися на «гарячі лінії» Пенсійного фонду України або його територіальних відділів та управлінь.

Контакти відділу обслуговування громадян № 6 та № 7 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області:

Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони: 

(0536) 78-08-41 

(0536) 78-08-87 

Телефон контакт-центру (гарячої лінії) Пенсійного фонду України — 0 800 503 753

У Кременчуці затримують виплати житлових субсидій — в чому причина та коли люди отримають кошти
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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ субсидії Пенсійний фонд сервісний центр
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