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Бізнес/Робота, Ділові новини

Ferrexpo збільшила виробництво окатків на 18%

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 245 Новини компаній

 

Група працює двома лініями огрудкування і має намір зберегти цей рівень завантаження до кінця року

Ferrexpo, яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, виробила 1,066 тис. тонн окатків у другому кварталі 2023 року, що на 18% більше порівняно з попереднім кварталом, коли було вироблено 901 тис. тонн. Про це йдеться у звіті Ferrexpo з виробництва за другий квартал 2023 року.

Група протягом квітня-червня експлуатувала дві з чотирьох ліній огрудкування. Ferrexpo має намір працювати з однією або двома лініями огрудкування протягом решти року, припускаючи, що подальших істотних змін у робочому середовищі та логістиці в Україні не буде.

Продукція продовжувала експортуватися залізницею та баржами до Центрально-Східної Європи та через європейські чорноморські порти.

Продажі за 2 квартал склали 1200 тис. тонн, що на 45% вище кв./кв.

Протягом другого кварталу увесь обсяг виробництва був представлений окатками з вмістом заліза 65%, так само як і в попередньому кварталі.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: gmk.center
Теги: Ferrexpo
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