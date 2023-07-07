Кіт на дереві та жінка на балконі: як минула доба на Кременчуччині

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Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 6 разів виїжджали на виклики:

у Кременчуці зняли кота з дерева, а жінку — з балкона;

у Кривушах відбулося коротке замкнення електромережі в будинку без пожежі. Теж саме відбулося на трансформаторній підстанції у Кременчуці;

у с. Липове горів будинок, а виклик на пожежу в с. Пироги виявився хибним.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 740 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 241 мала ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 5 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. За що той отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також склали 5 адмінпротоколів за домашнє насильство. Ще одного кременчужанина затримали за зберігання наркотиків.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 430 транспортних засобів та 589 осіб.