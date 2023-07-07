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Мешканця Новосанжарської громади, який зарізав жінку через ревнощі, посадять на 9,5 років

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 98

 

Прокурори довели вину

Мешканця Новосанжарської громади, який через ревнощі вбив жінку, позбавили волі на 9,5 років. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори Полтавщини в суді довели вину 47-річного жителя Новосанжарської територіальної громади в умисному спричиненні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та вбивстві (ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 115 КК України).

У березні, перебуваючи вдома, чоловік через ревнощі 5 разів ударив 57-річну співмешканку качалкою по голові. За кілька днів він знову жорстоко побив жінку, намагався її задушити, й двічі вдарив ножем у живіт та втік.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура вбивство
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