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Міжнародні партнери допомагають із житлом переселенцям на Полтавщині

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 131

 

Ремонтують приміщення для переселенців у Кременчуці, Полтаві, Миргороді та Решетилівці

На Полтавщині міжнародних партнерів залучають до реконструкції житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

 

За його словами, наразі в області за фінансування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні реалізуються чотири проєкти з ремонту приміщень, де житимуть переселенці.

Зокрема, у Решетилівці та Миргороді такі приміщення забезпечать житлом 265 людей.

 

У Решетилівці роботи виконані на 50% — там уже замінили покрівлю, вікна, мережі, частково двері, перейшли до оновлення житлових кімнат.

У приміщенні в Миргороді замінили вікна. Також житло для переселенців готують і у Полтаві та Кременчуці. Програма фінансування передбачає здачу усіх приміщень «під ключ» до кінця року.

Нагадаємо, на Кременчуччині ремонтують гуртожиток для переселенців, де житимуть 46 людей.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: переселенці Полтавщина допомога житло міжнародна допомога
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