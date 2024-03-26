Міжнародні партнери допомагають із житлом переселенцям на Полтавщині

На Полтавщині міжнародних партнерів залучають до реконструкції житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, наразі в області за фінансування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні реалізуються чотири проєкти з ремонту приміщень, де житимуть переселенці.
Зокрема, у Решетилівці та Миргороді такі приміщення забезпечать житлом 265 людей.
У Решетилівці роботи виконані на 50% — там уже замінили покрівлю, вікна, мережі, частково двері, перейшли до оновлення житлових кімнат.
У приміщенні в Миргороді замінили вікна. Також житло для переселенців готують і у Полтаві та Кременчуці. Програма фінансування передбачає здачу усіх приміщень «під ключ» до кінця року.
Нагадаємо, на Кременчуччині ремонтують гуртожиток для переселенців, де житимуть 46 людей.
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