Не зарахована шайба й запекла боротьба за Кубок Відкриття: «Кременчук» поступається «Донбасу»

Сьогодні, 25 жовтня, у Кременчуці вперше розіграли Кубок Відкриття. На льодовій арені "Айсберг" зійшлися чемпіон України "Кременчук" та донецький "Донбас". Донецькій команді вдалося перемогти та завоювати Кубок Відкриття, який ввели у цьому чемпіонаті.

Минулого тижня кременчужани вперше в історії стали чемпіонами України.

Найдовші шість хвилин за 10-річну історію ХК «Кременчук». 6 хвилин за які судді переглядали момент голу у виконанні капітана Кременчука Миколи Кисельова.





На наступний день після перемоги ХК "Кременчук" в чемпіонаті головний тренер "Донбасу" покинув пост не лише головного тренера донеччан, а й збірної України з хокею. А хокейний арбітр УХЛ Антон Гладченко через свій Facebook повідомив, що прийняв рішення про завершення кар'єри рефері. Нагадаємо, що суддя працював головним арбітром на трьох іграх фінальної серії "Кременчук" - "Донбас".



Тому цей матч для вболівальників, які затамувавши подих дивилися матч з екранів телевізорів, був захоплюючим з першої до останньої хвилини.



"Кременчук" - "Донбас" - 2:3

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Григорян - Яковлєв, Бойових - Хришпенць, Толстушко - Грицьких, Савицький - Варава; Тютченко - Серанов - Кисельов (К), Созонов (А) - Волков - Чемерилов, Ворона - Пукс (А) - Савченко, Коробов - Дубінін - Денискін.

Донбас: Дьяченко (Андрюхов); Пангелов-Юлдашев - Кобелєв, Кожевников - Журавльов, Григор'єв - Колесніковс, - Садовіков; Монс - Туркін (А) - Захаров (К), Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Подзіньш - Карамнов - Костиков.