На двох дільницях виборці Полтавщини губили бюлетені під час голосування

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 410

У Полтаві та Бербенииях Миргородського району спостерігачі ОПОРИ на виборчих дільницях зафіксували втрату виборцями бюлетенів. Про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.





У Полтаві на виборчій дільниці № 531170 (вул. Петра Юрченка, 11/2) виборчиня, вийшовши з кабінки для голосування, мала при собі чотири бюлетені, про що повідомила членів ДВК. Хоча виборці, які голосують у Полтаві, отримують 5 бюлетенів (з виборів міського голови, депутатів обласної, міської, районної, а також районної у м. Полтава рад).





Спершу жінку опитали правоохоронці, які працюють на дільниці. Згодом голова ДВК викликала додатковий наряд поліції. За повідомленням спостерігача ОПОРИ, втраченого бюлетеня так і не знайшли, а нового жінці не видали.





А у с. Бербениці Миргородського району на виборчій дільниці № 530430 жінка, яка прийшла голосувати, загубила один із бюлетенів у кабінці для голосування. Виборець, який зайшов туди наступним, помітив бюлетень та повідомив членів ДВК. Жінка, яка на той момент ще не залишила межі дільниці, сказала, що документ її.





Члени ДВК прийняли рішення знайдений бюлетень погасити та покласти у сейф. За заявою виборчині, їй надали новий бюлетень, який вона, після волевиявлення, вкинула до виборчої скриньки. Про повторну видачу бюлетеня у комісії склали відповідний акт.





Як повідомляє пресслужба поліції, станом на 18 годину до поліції Полтавщини надійшло 190 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день волевиявлення. Стосовно правопорушників поліцейські склали 20 адміністративних протоколів.

Із них: 17 – за порушення виборчого законодавства, 1 – дрібне хуліганство, 2 – порушення карантинних обмежень.