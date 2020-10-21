Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Місцеві вибори 2020

На двох дільницях виборці Полтавщини губили бюлетені під час голосування

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 410

 

Станом на 18 годину правоохоронці склали 20 протоколів

У Полтаві та Бербенииях Миргородського району спостерігачі ОПОРИ на виборчих дільницях зафіксували втрату виборцями бюлетенів. Про це повідомляє пресслужба ОПОРИ. 


У Полтаві на виборчій дільниці № 531170 (вул. Петра Юрченка, 11/2) виборчиня, вийшовши з кабінки для голосування, мала при собі чотири бюлетені, про що повідомила членів ДВК. Хоча виборці, які голосують у Полтаві, отримують 5 бюлетенів (з виборів міського голови, депутатів обласної, міської, районної, а також районної у м. Полтава рад).


Спершу жінку опитали правоохоронці, які працюють на дільниці. Згодом голова ДВК викликала додатковий наряд поліції. За повідомленням спостерігача ОПОРИ, втраченого бюлетеня так і не знайшли, а нового жінці не видали.


А у с. Бербениці Миргородського району на виборчій дільниці № 530430 жінка, яка прийшла голосувати, загубила один із бюлетенів у кабінці для голосування. Виборець, який зайшов туди наступним, помітив бюлетень та повідомив членів ДВК. Жінка, яка на той момент ще не залишила межі дільниці, сказала, що документ її.


Члени ДВК прийняли рішення знайдений бюлетень погасити та покласти у сейф. За заявою виборчині, їй надали новий бюлетень, який вона, після волевиявлення, вкинула до виборчої скриньки. Про повторну видачу бюлетеня у комісії склали відповідний акт.


Як повідомляє пресслужба поліції, станом на 18 годину до поліції Полтавщини надійшло 190 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день волевиявлення. Стосовно правопорушників поліцейські склали 20 адміністративних протоколів.  

Із них: 17 – за порушення виборчого законодавства, 1 – дрібне хуліганство, 2 – порушення карантинних обмежень.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори порушення
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх