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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбулися змагання з шахів - учасники отримали сов

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 315

 Змагання відбулися у клубі «Каїсса»

У шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбувся чемпіонат зі швидких шахів за швейцарською системою. Змагання проходили у 7 турів з регламентом 15 хвилин на партію. Участь у змаганнях взяли 14 юних спортсменів віком до 8 років. Як розповів Телеграфу директор клубу Володимир Груздєв, спочатку планувалося, що це буде чемпіонат міста проте через відмову керівництва довелося зробити корективи й провести чемпіонат «Каїсса».


- Вже на старті, як в результаті з'ясувалося, Андрій Карпов перемагає одного зі своїх головних суперників Іллю Мальцева. Від гри до гри Андрій лише збільшував відрив, перемагав зі стовідсотковим результатом.


Доля решти призових місць зважилася лише в останній партії чемпіонату, яка ще грала, коли всі інші вже закінчили і в якій Ілля Мальцев в “туровому ендшпілі” зумів переграти Владислава Пелеха, ставши другим, відтіснивши суперника на третю позицію за рахунок кращого коефіцієнта Бухгольца за однакової кількості очок.


В останньому турі з волі жереба зійшлися Поліна Шуліка з Аріаною Бабин, що вийшли на старт разом з хлопцями, з'ясовуючи в очній дуелі, хто з дівчаток сильніше. Вдача була на стороні Поліни, яка стала 8 в загальному заліку із 4 очками, всього на пів очки випередила Аріану. - розповів Володимир Груздєв.


Переможців та учасників змагань нагородили солодощами, а хлопці та дівчата без розрядів отримали сов, як символи мудрості.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Володимир Груздєв
Теги: шахи
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