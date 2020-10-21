У Кременчуці відбулися змагання з шахів - учасники отримали сов

У шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбувся чемпіонат зі швидких шахів за швейцарською системою. Змагання проходили у 7 турів з регламентом 15 хвилин на партію. Участь у змаганнях взяли 14 юних спортсменів віком до 8 років. Як розповів Телеграфу директор клубу Володимир Груздєв, спочатку планувалося, що це буде чемпіонат міста проте через відмову керівництва довелося зробити корективи й провести чемпіонат «Каїсса».

- Вже на старті, як в результаті з'ясувалося, Андрій Карпов перемагає одного зі своїх головних суперників Іллю Мальцева. Від гри до гри Андрій лише збільшував відрив, перемагав зі стовідсотковим результатом.





Доля решти призових місць зважилася лише в останній партії чемпіонату, яка ще грала, коли всі інші вже закінчили і в якій Ілля Мальцев в “туровому ендшпілі” зумів переграти Владислава Пелеха, ставши другим, відтіснивши суперника на третю позицію за рахунок кращого коефіцієнта Бухгольца за однакової кількості очок.





В останньому турі з волі жереба зійшлися Поліна Шуліка з Аріаною Бабин, що вийшли на старт разом з хлопцями, з'ясовуючи в очній дуелі, хто з дівчаток сильніше. Вдача була на стороні Поліни, яка стала 8 в загальному заліку із 4 очками, всього на пів очки випередила Аріану. - розповів Володимир Груздєв.