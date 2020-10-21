24,81% кременчужан проголосували на виборах

Станом на 16.00 явка на вибори у Кременчуці склала 24,81%. Про це ТЪ повідомили у територіальній виборчій комісії. Значних порушень на виборчих дільницях у нашому місті виявлено не було.
Явка виборців дуже низька. Якщо порівнювати з даними Центральної виборчої комісії, то до обіду в Одеській області проголосувало більше виборців ніж у Кременчуці до 16 години.
Явка виборців на місцевих виборах у Полтавській області становить 16,6 %, дані станом на 13.00. Відповідні орієнтовні дані оприлюднила Центральна виборча комісія.
У інших областях та Києві явка виборців така:
Вінницька область – 17,2 %
Волинська область – 17,0 %
Донецька область – 22,1 %
Житомирська область – 18,3 %
Закарпатська область – 15,3 %
Івано-Франківська область – 14 %
Кіровоградська область – 18,6 %
Миколаївська область – 15,5 %
Сумська область – 15,7 %
Тернопільська область – 17,0 %
Харківська область – 15,5 %
Черкаська область – 17 %
Чернівецька область – 14 %
Чернігівська область – 20,1 %
Луганська область – 18 %
Одеська область (без м. Одеса) – 26 %
Тернопільська область – 17 %
Херсонська область – 16,7 %
Київська область – 15,6 %
м. Київ – 16,2 %
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.