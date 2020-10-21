24,81% кременчужан проголосували на виборах

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Станом на 16.00 явка на вибори у Кременчуці склала 24,81%. Про це ТЪ повідомили у територіальній виборчій комісії. Значних порушень на виборчих дільницях у нашому місті виявлено не було.





Явка виборців дуже низька. Якщо порівнювати з даними Центральної виборчої комісії, то до обіду в Одеській області проголосувало більше виборців ніж у Кременчуці до 16 години.





До закриття виборчих дільниць залишилося 2 години - встигни проголосувати!





Явка виборців на місцевих виборах у Полтавській області становить 16,6 %, дані станом на 13.00. Відповідні орієнтовні дані оприлюднила Центральна виборча комісія.





У інших областях та Києві явка виборців така:

Вінницька область – 17,2 %

Волинська область – 17,0 %

Донецька область – 22,1 %

Житомирська область – 18,3 %

Закарпатська область – 15,3 %

Івано-Франківська область – 14 %

Кіровоградська область – 18,6 %

Миколаївська область – 15,5 %

Сумська область – 15,7 %

Тернопільська область – 17,0 %

Харківська область – 15,5 %

Черкаська область – 17 %

Чернівецька область – 14 %

Чернігівська область – 20,1 %

Луганська область – 18 %

Одеська область (без м. Одеса) – 26 %

Тернопільська область – 17 %

Херсонська область – 16,7 %

Київська область – 15,6 %

м. Київ – 16,2 %