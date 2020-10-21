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Кременчук, Місцеві вибори 2020

24,81% кременчужан проголосували на виборах

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 2 296

Дані станом на 16 годину

Станом на 16.00 явка на вибори у Кременчуці склала 24,81%. Про це ТЪ повідомили у територіальній виборчій комісії. Значних порушень на виборчих дільницях у нашому місті виявлено не було. 


Явка виборців дуже низька. Якщо порівнювати з даними Центральної виборчої комісії, то до обіду в Одеській області проголосувало більше виборців ніж у Кременчуці до 16 години. 


До закриття виборчих дільниць залишилося 2 години - встигни проголосувати!


Явка виборців на місцевих виборах у Полтавській області становить 16,6 %, дані станом на 13.00. Відповідні орієнтовні дані оприлюднила Центральна виборча комісія.


У інших областях та Києві явка виборців така:

Вінницька область – 17,2 %

Волинська область – 17,0 %

Донецька область – 22,1 %

Житомирська область – 18,3 %

Закарпатська область – 15,3 %

Івано-Франківська область – 14 %

Кіровоградська область – 18,6 %

Миколаївська область – 15,5 %

Сумська область – 15,7 %

Тернопільська область – 17,0 %

Харківська область – 15,5 %

Черкаська область – 17 %

Чернівецька область – 14 %

Чернігівська область – 20,1 %

Луганська область – 18 %

Одеська область (без м. Одеса) – 26 %

Тернопільська область – 17 %

Херсонська область – 16,7 %

Київська область – 15,6 %

м. Київ – 16,2 %

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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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