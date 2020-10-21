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Надзвичайні новини, Місцеві вибори 2020

148 повідомлень надійшло про порушення виборів на Полтавщині

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 473

 

Правоохоронці працюють на виборчих дільницях

Станом на 17 годину 25 жовтня до поліції Полтавщини надійшло 148 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день волевиявлення. Стосовно правопорушників поліцейські склали 13 адміністративних протоколів. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. 


Зокрема, 7 адміністративних протоколів складено за статтею 212-22 (Публічне розголошення виборцем результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня в приміщенні для голосування) КУпАП – передбачає штраф від 1700 до 5100 гривень.


Один протокол складено за частиною 1 статті 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП – тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3400 гривень.


Один протокол складений за статтею 212-23 (Пошкодження свого виборчого бюлетеня для голосування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушнику загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень.


Один протокол складений за статтею 212-24 (Перешкоджання здійснення виборчого права) Кодексу України про адміністративні правопорушення – тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3400 гривень і на посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень.


Один протокол складений за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та два протоколи складені за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. 


Поліція продовжує слідкувати за порядком на дільницях. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори голосування порушення
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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