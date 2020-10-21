148 повідомлень надійшло про порушення виборів на Полтавщині

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Станом на 17 годину 25 жовтня до поліції Полтавщини надійшло 148 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день волевиявлення. Стосовно правопорушників поліцейські склали 13 адміністративних протоколів. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.





Зокрема, 7 адміністративних протоколів складено за статтею 212-22 (Публічне розголошення виборцем результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня в приміщенні для голосування) КУпАП – передбачає штраф від 1700 до 5100 гривень.





Один протокол складено за частиною 1 статті 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП – тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3400 гривень.





Один протокол складений за статтею 212-23 (Пошкодження свого виборчого бюлетеня для голосування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушнику загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень.





Один протокол складений за статтею 212-24 (Перешкоджання здійснення виборчого права) Кодексу України про адміністративні правопорушення – тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3400 гривень і на посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень.





Один протокол складений за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та два протоколи складені за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.





Поліція продовжує слідкувати за порядком на дільницях.